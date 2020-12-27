السعيدي : زيارة الوفد التركي تهدف لإشعال الحرب في ليبيا

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، الأحد، إن تركيا لا تؤمن بمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5” لترسيخ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن الجيش ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار بعكس الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكد السعيدي في تصريحات صحفية أن هدنة وقف إطلاق النار لن تجد أي قبول من الجانب التركي، متوقعاً اندلاع حرب خلال الأيام المقبلة والهدف منها بسط سيطرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج على كافة مناطق البلاد وخاصة منطقة الهلال النفطي.

وأوضح السعيدي أن زيارة الوفد التركي استعداد لإشعال فتيل الحرب في ليبيا، مؤكداً أن الشعب سيتصدى لأي تحركات تركية تهدف لاحتلال البلاد، لافتاً إلى أن الجانب التركي يسعى إلى تقوية الاقتصاد الذي ينزف منذ سنوات أمام الدولار واليورو.

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