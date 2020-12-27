ليبيا تسجل 728 إصابة و21 حالة وفاة

سجلت ليبيا خلال ال24 ساعة الماضية، 728 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين جديدة ومخالطة، من أصل 4 آلاف و688 عينة تم إجراء فحوصات البي سي آر عليها في مختبرات البلاد المرجعية، هذا وجاءت طرابلس في صدارة المدن بتسجيلها أعلى عدد من الإصابات خلال يوم أمس.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل // اتفاق بين معيتيق والوفد المصري على استئناف عمل السفارة المصرية
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
السعيدي : زيارة الوفد التركي تهدف لإشعال الحرب في ليبيا
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مليتة تستعرض المشارع المزمع عقدها العام المقبل
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أحمد معيتيق: بحثنا مع الوفد المصري تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك