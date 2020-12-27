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ليبيا تسجل 728 إصابة و21 حالة وفاة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجلت ليبيا خلال ال24 ساعة الماضية، 728 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين جديدة ومخالطة، من أصل 4 آلاف و688 عينة تم إجراء فحوصات البي سي آر عليها في مختبرات البلاد المرجعية، هذا وجاءت طرابلس في صدارة المدن بتسجيلها أعلى عدد من الإصابات خلال يوم أمس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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