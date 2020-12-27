مصر تؤكد رفضها لأي قواعد عسكرية في ليبيا و تتمسك بمخرجات برلين

كشفت مصادر صحفية،الأحد، عن مخرجات زيارة الوفد المصري الذي وصل إلى العاصمة طرابلس، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 2014.

وأوضحت المصادر، أن الوفد المصري أبلغ حكومة الوفاق غير المعتمدة، بضرورة الالتزام بمخرجات برلين وتفعيل قرارات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، مشيرة إلى أن الوفد المصري أكد على ضرورة وقف صادرات السلاح التركي.

و أضافت المصادر أن القاهرة جددت موقفها الرافض لأي وجود للقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، وشددت على أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.

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