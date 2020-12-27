معيتيق يبحث مع الوفد المصري تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، مع وفد اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والتنسيق المشترك لتفعيلها، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء معيتيق والوفد المصري الذي عقد في طرابلس صباح اليوم جاء «للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة».

وأضافت «تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والامني، والاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية بطرابلس في أقرب الآجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية».

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وزار اليوم وفد من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة اللواء أيمن بديع العاصمة طرابلس، والتقى إلى جانب معيتيق كل من المفوض بوزارة الخارجية، محمد الطاهر سيالة، والداخلية، فتحي باشاغا، ورئيس المخابرات العامة، عماد الطرابلسي.

وتركزت مناقشات الوفد المصري خلال الزيارة التي تعد الأول لوفد رفيع المستوى من القاهرة إلى طرابلس منذ العام 2014 على مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين واستئناف التعاون الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية.

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