التوجه الفرنسي في ليبيا.. مواقف تحت طلب الغنيمة

منذ سنة 2011، كانت فرنسا لاعبًا رئيسيا في الأزمة الليبية حيث لعبت السلطة الفرنسية حينذاك دورا محوريا لإنجاح الحملة العسكرية التي نفذها حلف شمال الأطلسي على ليبيا بهدف الإطاحة بنظام العقيد معمّر القذافي بالتعاون مع عدد من الدول الغربية والإقليمية.

إلا أن هذا الموقف وُصف بالغريب في الدوائر الأوروبية لما عرف من علاقة وطيدة بين الزعيم الراحل معمر القذافي والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في إطار استراتيجية القذافي لاستمالة المسؤولين الأوروبيين وتخفيف الضغط الذي عاشته البلاد لأكثر من عقدين من الزمن بمفعول الحصار.

من ذلك، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تكساس الأميركية، إبراهيم هيبه أن العلاقات الليبية الفرنسية قديمة حيث يقول لموقع “أصوات مغاربية” :”لفرنسا نفوذ كبير في منطقة الساحل الأفريقي، وتعتمد الشركات الفرنسية على اليورانيوم المستخرج من هذه المنطقة، وترى في الجنوب الليبي امتدادا لمستعمرتها القديمة الغنية بالنفط والموارد الطبيعية، حيث ترى حصتها غير عادلة مقارنة بإيطاليا”.

فالدور الفرنسي المتقلّب لم يتوقف عن النشاط في المسألة الليبية إثر أحداث فبراير 2011، إذ يمكن تصنيف باريس بالطرف الوازن في الساحة الليبية التي تعج بالصراعات حيث أعلنت فرنسا قبل حوالي 10 سنوات بحسب ما أوردت صحيفة “الجارديان” أنه من “المنصف والمنطقي” أن تستفيد الشركات الفرنسية من كعكة النفط الليبية، في إشارةٍ إلى الدعم الفرنسي للإطاحة بحليفها السابق، معمر القذافي.

علمًا أن ليبيا أضخم احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، وتحتل المرتبة الخامسة عربيًا، باحتياطي نفطي يبلغ 48.36 مليار برميل، ويقدِّر احتياطي الغاز في البلاد بنحو 1.5 تريليون متر مكعب، بحسب بيانات منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك.

وتسيطر شركة توتال من حقوق التنقيب عن النفط على 75% من حقل الجرف، 30% من حقل الشرارة، 24% من حقل قاع مرزوق، 16% من حقل الواحة كما حصلت “توتال” على 16.33% من شركة الواحة، وهي أهم شركة نفطية في ليبيا.

جدير بالذكر أنه قبل أحداث فبراير 2011، كانت تحصل فرنسا على% 17 من صادرات النفط الليبي ارتفعت بعدها إلى نحو 33% منها، وتستهلك المحروقات في فرنسا نحو 99% من واراداتها من النفط الليبي.

فضلا عن سعي فرنسا نحو أن تظفر بحصة مهمة من عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها ليبيا بعد استقرار الأوضاع الأمنية فيها، والتي قدّرت الحكومة الفرنسية في عام 2011 أن ليبيا تحتاج نحو 200 مليار دولار لإعادة الإعمار.

وهي أرقام مرشحة للتضاعف بعد عمليات التخريب والتدمير الشامل التي تعرّضت لها الدولة الليبية خلال السنوات التسع الماضية. ويزيد من أهمية هذا الهدف التنافس الفرنسي مع تركيا في مشروعات إعادة الإعمار، وخصوصا أن تركيا لها نحو 18 مليار دولار عالقة في ليبيا، فقد كانت قد وقعت مع نظام القذافي استثمارات مشتركة في البنية التحتية بنحو 24 ملياراً. ومع توتر العلاقات الفرنسية التركية على المسرح الليبي، ستكون فرنسا أكثر حرصاً على تعظيم حصتها في عمليات إعادة الإعمار.

الهجرة غير النظامية كذلك تمثل موضوعًا أساسيا للحضور الفرنسي في ليبيا حيث تعد البلاد واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية للعديد من المحاولات للوصول إلى السواحل الأوروبية. وتبحث فرنسا عن سبل لاحتواء تدفق الهجرة من خلال انخراطها في ليبيا وإقامة روابط وثيقة مع القوى فيها.

فأمن ليبيا تعتبر مسألة شديدة الحيوية بالنسبة لباريس فيما يتعلق بالأساس بنفوذها الإفريقي بسبب التأثيرات على الجوار الجغرافي الليبي (تونس والجزائر ومصر وقبل كل شيء، تشاد والنيجر، ومالي وذلك لوقف إمدادات الأسلحة والاموال للجماعات الجهادية التي تهدد الحكومات الهشة في النيجر وتشاد ومالي.

سياسيًا، فرنسا كانت من عرابي اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب سنة 2015، وقد سعت في أكثر من مرة إلى ضرورة الإعتراف بالجيش الليبي كرقم أساسي في العملية السياسية، إذ تراهن باريس على قدرة حفتر على فرض النظام على الدولة في ظل الفوضى المستشرية منذ سنوات فضلا عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات الإسلامية التي تنشط في شكل ميلشيوي تستعين به السلطة في طرابلس.

اتخذت باريس سياسة بأن لا ترمي جميع البيضات في سلة واحدة فرغم دعمها العلني للجيش الوطني الليبي إلّا أنها لم تدخل في صدام مع السلطة في طرابلس إذ لم تشهد العلاقات بين الجانبين توترا معلنا وتواصلت الزيارات والمعاملات بشكل اعتيادي.

فوفق تقرير نشره موقع “إذاعة فرنسا الدولية”،وصل فتحي باشاغا في 18 تشرين الثاني / نوفمبر، إلى باريس، واستقبله في اليوم التالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ونظيره جيرالد دارمانين، كما عقد اجتماعات أخرى في وزارة الدفاع قبل مغادرته العاصمة الفرنسية.

ووصف التقرير فتحي باشاغا بأنه “سياسي من الوزن الثقيل في طرابلس، وأحد اللاعبين الأساسيين في المشهد الليبي” وقال إنه “كان يستجيب لدعوة فرنسا عندما اعترض الكثيرون في المعسكر غرب ليبيا على الزيارة “في إشارة إلى تعارض توجهات وتحالفات حكومة الوفاق المسيطرة على الغرب الليبي والتي تحظى بدعم تركي وأوروبي واسع، مع فرنسا.

وتابع التقرير أنه في الوقت الذي تواجه فرنسا اتهامات بالانحياز في ليبيا وبدعم المشير خليفة حفتر، في مواجهة حكومة الوفاق، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى “دعم فرنسا للعملية السياسية، واستمرار الحوار الليبي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضح التقرير أنه “بخصوص الاجتماع مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانين، قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا إنه ناقش التعاون الأمني، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، وكتب فتحي باشاغا على “تويتر”:”ستقدم لنا فرنسا المساعدة الفنية والمادية” في إشارة إلى تدريب قوات الأمن من قبل الشرطة الفرنسية، كما تم توقيع اتفاقيات أمنية مع شركات فرنسية متخصصة في الأمن، لا سيما لتحديد الهوية البيومترية للأشخاص.

من جانبه، قال المحرر الدبلوماسي لصحيفة “الغارديان” باتريك وينتور، إن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا يقود حملة لكي يقود بلده الهش، ويبحث في هذا السياق عن دعم فرنسي قبل الانتخابات.

وأضاف أن باشاغا أنهى رحلة استمرت ثلاثة أيام هدفها الحصول على المودة والصداقة مع فرنسا، في وقت يستمر فيه اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت ويتنافس قادة البلد على دور قيادي.

وكان فتحي باشاغا من بين الأسماء المطروحة لخلافة فائز السراج على رأس حكومة وحدة وطنية يسعى الفرقاء السياسيون في ليبيا إلى تشكيلها وتحديد ملامحها في الجولة المقبلة من الحوار الذي يدور في الفترة القادمة عبر تقنية الفيديو، بعد فشل مؤتمر حوار تونس بحسم هذه المسألة.

التحركات الفرنسية النشيطة في ليبيا جعل من دول لها ارتباط تاريخي بليبيا و تسعى أن تكون لها يد طولى في البلاد لا ترحب بهذا التوغل الفرنسي، إذ كانت فرنسا قد صعدت موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا منذ مطلع يونيو واصفة إياها بـ”غير المقبولة”، في حين أدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان “الدعم العسكري المتزايد” لتركيا لحكومة الوفاق الليبية، والتي تمكنت بفضل الدعم التركي هذا من استعادة السيطرة على مدينة طرابلس وضواحيها بالكامل، بل والتوجه نحو مدينة سرت شمال وسط البلاد.

بدورها قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن المزاعم الفرنسية حول موقف أنقرة تجاه ليبيا تعد مؤشرا جديدا على “سياسة فرنسا المظلمة وغير المبررة تجاه ليبيا”، مضيفة أن أكبر عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هي الدعم الذي تقدمه فرنسا وبعض الدول لبعض الأنظمة غير الشرعية، في إشارة إلى حكومة الثني، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

ولم تتوانى باريس عن تصعيد اللهجة تجاه أنقرة حيث اتهم الرئيس الفرنسي تركيا بتوريد الجهاديين من سورية إلى ليبيا “بكثافة”، قائلاً إنها تتحمل مسؤولية “تاريخية وإجرامية” عما يحدث في هذا البلد، وهو ما قوبل برد من وزير الخارجية التركي الذي قال إن فرنسا تلعب دوراً “تدميريا” في ليبيا.

قصارى القول، فالأزمة الليبية فرضت واقعاً جديدًا وربما مفاجئًا جعل باريس أمام حتمية التعامل مع المشهد الليبي بآليات جديدة في إطار براغماتي للحفاظ على مصالحها وتجنب التهديدات المطروحة في حال استمرار الأزمة وفشل الحل العسكري مما سيطيل المعارك ويبقي فرنسا ومصالحها عرضة لعمليات إرهابية ولموجات الهجرة.

لكن الحضور الفرنسي محفوف بعديد المخاطر لعل أهمها تنامي حدّة الصراع حول المغانم من الكعكة الليبية منها من ترى نفسها أن لها حقوق تاريخية في البلاد كإيطاليا وتركيا وترتبط مع ليبيا بمصالح استراتيجية عديدة، بل وشعبية أيضا، وهو ما يمكن أن يشكل عائقاً للطموحات الفرنسية في الانفراد بالملف الليبي والهيمنة عليه.