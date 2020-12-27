الترجمان : تركيا تستعد لشن هجوم على سرت و الجفرة خلال أيام

كشف المحلل السياسي، خالد الترجمان عن قيام القيادات العسكرية التركية بزيارات سرية لـ ليبيا بشكل دوري كل 10 أيام، مشيرا إلى أن أنقرة قد تشن هجوما متوقعا على مدينة سرت وقاعدة الجفرة.

وأوضح الترجمان في تصريحات تلفزيونية رصدتها ليبيا 24 ، أن تركيا أمرت الميليشيات والمرتزقة التابعين لحكومة الوفاق، بالتقدم من مصراتة تجاه سدادة وتاغوراء والهيشة والقداحية والزمزم، لقتال الجيش ، لافتا إلى وصول 3 طائرات تركية، تحمل السلاح والذخائر والمرتزقة، معتبرا أن هذه التحركات بمثابة اختراق خطير ينبأ عن استعدادات كبرى للتحرك لمهاجمة القوات المسلحة فى سرت والجفرة.

و أضاف الترجمان أن حكومة الوفاق ليس لها من الأمر شيء مشيرا إلى أن تركيا قبضت بشكل كامل على زمام الأمور في طرابلس و تسعى للسيطرة على الهلال النفطي .

و أشار الترجمان إلى أن وزير الدفاع التركي يتعامل مع طرابلس كأنها ولاية عثمانية ، لافتا إلى أن كل ما يهم تركيا هو الاستيلاء على منابع الغاز والنفط في ليبيا .

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