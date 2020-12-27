باشاغا : علاقتنا مع مصر مهمة للغاية و ليبيا نقطة تلاقٍ

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة ، فتحي باشاغا، أن توطيد العلاقات مع القاهرة مهم للغاية، لافتا إلى التطلع لتوطيد علاقات تعاون مع الدول كافة.

وأشار باشاغا إلى أن ليبيا ستكون نقطة توافق وتلاقٍ، لا ساحة تنافر وصراع، لافتا إلى أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة الليبية إلا بتغليب قوة المنطق على منطق القوة.

وأضاف باشاغا في تغريدة له عبر حسابة على منصة التغريدات “تويتر” أن الوفد المصري استعرض سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك بما يحفظ مصالح الدولتين والمنطقة من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24