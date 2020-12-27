معيتيق والوفد المصري يبحثان تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا ومصر

أخبار ليبيا 24

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، اليوم الأحد، مع وفد اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والتنسيق المشترك لتفعيلها.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، جاء اللقاء الذي عقد في طرابلس للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والأمني، والاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية بطرابلس في أقرب الآجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.

ووصل الوفد المصري الذي يقوده اللواء أيمن بديع، نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، إلى طرابلس، صباح اليوم الأحد.