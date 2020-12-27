طبرق تستضيف اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين

استضاف فندق دار السلام بمدينة طبرق، اليوم الأحد، الفعاليات الختامية برنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع الجمعية الليبية لارتفا ضغط الدم، بحضور مدير عام مركز طبرق الطبي ولجنة التحكيم وعدد من الأطباء المختصين.

وقال مركز طبرق الطبي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المجموعات المشاركة في البرنامج قامت اليوم باستعراض أبحاثها أمام اللجنة المشرفة على البرنامج ولجنة التحكيم التي تولت عملية التقييم.

وأوضح المركز أن الفرق المشاركة في اليوم الختامي لأبحاث الأطباء المقيمين كانت أربعة مجموعات تمكنت من إتمام بحوثها من أصل 20 مجموعة شاركت في التدريب الذي استمر لمدة سنة كاملة من بداية عام 2020 رغم انقطاعه فترة بسبب جائحة كورونا والتي تسببت في عدم قدرة بعض المجموعات على التقديم.

وأضاف أن الجوائز كانت من نصيب المجموعة التاسعة من المشاركين من قسم النساء والولادة بمركز طبرق الطبي التي حصلت على جائزة أفضل عرض تقديمي، بينما حصلت المجموعتين الأولى التي تضم أطباء من أقسام الباطنة وجراحة الأعصاب، والمجموعة الثالثة التي تضم طبيبات من قسم الباطنة بالمركز على جائزة أفضل بحث علمي، ونالت المجموعة الخامسة جائزة على مشاركتهم المميزة في فعاليات اليوم العلمي.

وحضر عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بمركز طبرق الطبي الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين الذي أشادوا بمثل هذه النشاطات المهمة.

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