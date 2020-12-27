مركز طبرق الطبي يحتفل بتخريج 32 عنصر من شعبة التمريض العامة

احتفل مركز طبرق الطبي، مساء أمس السبت، بتخريج 32 عنصرا طبيا مساعدا من شعبة التمريض العامة التابعة لإدارة المركز وبإشراف معهد تنمية القوى الطبية ببلدية طبرق.

وقال المكتب الإعلامي بمركز طبرق الطبي إن الخريجين درسوا بشعبة التمريض العام ثلاث سنوات تلقوا خلالها التدريبات النظرية والعملية بمعهد تنمية القوى الطبية ومركز طبرق الطبي، منوها إلى أنه سيجري تمكينهم للعمل بالمركز.

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة بذلت جهدا كبير في تدريب هؤلاء الخريجين والإشراف عليهم، مشيرا إلى أنهم حصلوا على شهادة الدبلوم المتوسط في علوم التمريض.

وأشاد المدير الإداري بمركز طبرق الطبي، علي فضل الله بدور الأساتذة الذين قدموا كل ما بوسعهم لتعليم الخريجين من علوم التمريض حتى وصلوا لهذه المرحلة.

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