«باشاغا»: علاقاتنا مع القاهرة مهمة للغاية ونتطلع لتوطيد علاقاتنا مع كافة الدول الشقيقة

وصف وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، المناقشات التي دارت مع الوفد المصري اليوم الأحد، خلال زيارته للعاصمة طرابلس، بأنها “لقاءات مثمرة وبناءة”.

وقال «باشاغا» في تغريدة عبر حسابه على تويتر؛ “لقاءات مثمرة وبناءة مع الوفد الأمني المصري اليوم في العاصمة طرابلس استعرضنا خلالها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك بما يحفظ مصالح الدولتين والمنطقة من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة”، وفقًا لقوله.

وأضاف أن :”علاقاتنا مع القاهرة مهمة للغاية، ونتطلع لتوطيد علاقاتنا مع كافة الدول الشقيقة”، بحسب تعبيره.

وختم تغريدته قائل”ليبيا ستكون نقطة توافق وتلاقٍ، لا ساحة تنافر وصراع، ولا سبيل لإنهاء الأزمة الليبية إلا بتغليب قوة المنطق على منطق القوة”، على حد وصفه.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة داخلية الوفاق، تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، بحضور رئيس جهاز المخابرات عماد الطرابلسي، مناقشة سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

وقالت الوزارة، إن هذا الاجتماع يأتي من ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.

ويضم الوفد الوفد المصري إلى طرابلس، اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وعضوية السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين.

وفي سياق متصل قال أحمد معيتيق نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، إن الاجتماع مع الوفد المصري تركز حول التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة .

وبحسب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والأمني، و الاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس في أقرب الآجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.

يذكر أن الوفد الوفد المصري الذى زار طرابلس، يضم اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وعضوية السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين.