بعد انقطاع طويل.. النقل السريع يصل هون قادما من طرابلس

تقرير| 218

بعد طول غياب وانقطاع دام لأكثر من 8 سنوات، وصلت أولى الحافلات التابعة للشركة العامة للنقل السريع إلى مدينة هون قادمة من طرابلس.

وعادت الرحلات بنشاط كبير وتم افتتاح ثلاثة خطوط دفعة واحدة يربط الخط الأول بين طرابلس وبنغازي، والثاني يصل طرابلس بطبرق في أقصى الشرق الليبي، أما الخط الثالث فهو خارجي يربط ليبيا بمصر في رحلات تنطلق من طرابلس إلى القاهرة.

وواكبت كاميرا “218” وصول أولى هذه الرحلات عند وصولها إلى مدينة هون التي تعد نقطة استراحة رئيسة لجميع هذه الرحلات، لكن عودة الرحلات لم ترافقها عودة لمرتبات العاملين في الشركة والتي توقفت منذ سنوات عديدة.

وتبلغ قيمة تذكرة رحلة طرابلس بنغازي 50 دينارا، بينما تُكلّف رحلة طرابلس طبرق 70 دينارا، في حين تصل تكلفة الكرسي الواحد في رحلة ليبيا مصر إلى 350 دينارا، في قيمة اعتبرها العديد من المواطنين مشجعة ومناسبة للمواطنين الذين يريدون الاستفادة من هذه الرحلات داخليا وخارجيا في ظل تعطل حركة الملاحة الجوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية