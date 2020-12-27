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«قزيط»: نرحب بزيارة الوفد المصري وندعو القاهرة لتسريع فتح السفارة المصرية في طرابلس

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب عضو “مجلس الدولة الاستشاري” عن كتلة ليبيون، بلقاسم قزيط، بزيارة الوفد المصري إلى  طرابلس اليوم الأحد

وقال «قزيط» في بيان، إنه  “في إطار السعي للوصول لحل شامل للأزمة الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية في أسرع وقت ممكن وإدراكا منها بالدور المصري المهم  والعلاقات التاريخية بين  الشعبين الجارين  في الوصول لمزيد من التقارب بين الليبيين ترحب كتلة ليبيون بالمجلس الأعلى للدولة بزيارة الوفد المصري إلى طرابلس”.

وأضاف البيان، أن الكتلة “تدعوا إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين من أجل الاستقرار السياسي الليبي الذي يخدم الجميع و نرى خطوة  توسيع نطاق التواصل مع الفرقاء السياسيين الليبيين خطوة مهمة لدعم التوافق الليبي”.

وختم البيان داعيًا “القاهرة إلى تسريع فتح السفارة المصرية في طرابلس  لاستئناف أعمالها  بشكل طبيعي خدمة لمواطني البلدين “.

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«قزيط» السفارة المصرية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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