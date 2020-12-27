سبوتنيك: لقاء مرتقب بين لافروف وأوغلو لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يجري وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء المقبل، زيارة إلى مدينة سوتشي الروسية، ومن المقرر أن يعقد محادثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف؛ تتناول القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال الأمين العام للمنتدى الاجتماعي الروسي التركي سيرغي ماركوف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الاجتماع الذي يتوقع أن يعالج العديد من القضايا، سيعقد في جو من التعاون نحو البحث البناء عن حلول إيجابية.

وأوضح أن الاجتماع الذي سيعقد في سوتشي، سيناقش الأوضاع في ليبيا، لاسيما أن قوات حكومة الوفاق تستعد لمهاجمة قوات الجيش الوطني، وفقا لقوله، كما سيتم مناقشة نزاع إقليم ناغورنو كاراباخ.

وفي السياق ذاته، تحدث حمزة تكين، الصحفي والكاتب التركي المقرب من أردوغان، عن مدى إمكانية حفتر التحرك عسكريًا على الأرض، في الوقت الراهن، موضحًا أنه لا يستطيع القيام بذلك.

وتساءل في مقابلة له، “كيف سيتحرك خليفة حفتر على الأرض؟، وهل يستطيع القيام بذلك؟، وهل هناك مؤشرات أنه سيحقق أي نتائج إيجابية حال تحركه على الأرض؟”.

وبيّن تكين، أنه لا تزال هذه الأطراف، رغم هذه التحركات الإعلامية متخبطة فيما بين بعضها البعض، مُتابعًا “قرار العمل العسكري لم يُتخذ وهي مجرد تهديدات، وإن صدر هذا القرار، فالمسؤولون الأتراك والليبيون في طرابلس اتفقوا على أنه وللمرة الأولى قد تتقدم حكومة الوفاق والجيش التركي باتجاه مليشيات حفتر، وليس مجرد الدفاع هذه المرة، وبالتالي يتم إنهاء هذه القضية”.

واعترف تكين بشكل ضمني، بعدم خروج قوات بلاده من ليبيا، قائلاً: “قوات الوفاق أصبحت أقوى عسكريًا في الميدان من قبل أشهر، وقوات الجيش التركي المتواجدة في ليبيا أصبحت أكبر، وبالعتاد أكثر تطورًا وخبرة”.