كتلة ليبيون بمجلس الدولة تدعو القاهرة لفتح سفارتها بطرابلس

دعت “كتلة ليبيون” بما يسمى مجلس الدولة، اليوم الأحد، القاهرة للإسراع في فتح سفارتها بطرابلس، من أجل استئناف أعمالها بشكل طبيعي وخدمة مواطني البلدين .

وأعربت الكتلة، في بيان لها، عن ترحيبها بزيارة الوفد المصري إلى طرابلس، داعية إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين من أجل الاستقرار السياسي الليبي الذي يخدم الجميع .

وأكد البيان أن توسيع نطاق التواصل مع الفرقاء الليبيين خطوة مهمة لدعم التوافق الليبي .

ووقع على البيان أعضاء مايسمى بمجلس الدولة، ” سعد بن شرادة، حسن حبيب أحمد بوبريق، عبدالله جوان، الصادق كشير، فتح الله السريري، أبوالقاسم قزيط “.

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