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كتلة ليبيون بمجلس الدولة تدعو القاهرة لفتح سفارتها بطرابلس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعت “كتلة ليبيون” بما يسمى مجلس الدولة، اليوم الأحد، القاهرة للإسراع في فتح سفارتها بطرابلس، من أجل استئناف أعمالها بشكل طبيعي وخدمة مواطني البلدين .

وأعربت الكتلة، في بيان لها، عن ترحيبها بزيارة الوفد المصري إلى طرابلس، داعية إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين من أجل الاستقرار السياسي الليبي الذي يخدم الجميع .

وأكد البيان أن توسيع نطاق التواصل مع الفرقاء الليبيين خطوة مهمة لدعم التوافق الليبي  .

ووقع على البيان أعضاء  مايسمى بمجلس الدولة، ” سعد بن  شرادة، حسن حبيب أحمد بوبريق، عبدالله جوان، الصادق  كشير، فتح الله السريري، أبوالقاسم قزيط “.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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