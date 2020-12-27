محيشي: الوضع الحالي يحتم على حفتر تغيير منهجه لدفع العملية السياسية

أكد الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل محيشي، أن تركيا ما زالت داعمة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، طبقا للاتفاقات الموقعة.

ولفت محيشي إلى أن دعم تركيا للوفاق غير المعتمدة، أحدث نوعا من التوازن السياسي في المعادلة، خصوصا بعدما نجحت قوات الوفاق في التصدي للحملة العسكرية على طرابلس، على حد قوله.

وشدد محيشي على أن هناك نوعًا من التوافق الدولي والإقليمي الآن لتخفيف حدة النزاع والميل للتسوية في ليبيا، بدليل قيام الوفد المصري بزيارة حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وذكر أن ذلك يحتم على حفتر تغيير نهجه في التعاطي مع الأزمة، من أجل دفع العملية السياسية التي بدأت بالفعل تأخذ مسارا نحو الحل، مثل مفاوضات 5+5 وغيرها.

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