تحديد موعد إعلان نتائج امتحانات المرحلة الأساسية

قال مدير عام المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم في حكومة الوفاق، أحمد مسعود، الأحد، إن موعد اعتماد وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 .

وأضاف مسعود، وفق تصريح نشره المركز الوطني للامتحانات بصفحته في “فيسبوك”، أن المركز أنهى عمليات التصحيح والفرز، وأن اللجان المختصة تعمل على التدقيق والمراجعة نظرًا لعملية التصحيح والتعديل الذي طرأ بشأن الأسئلة المحذوفة في عدد من المناطق.

يشار إلى أن طلبة مرحلة التعليم الأساسي في مناطق حكومة الوفاق، أدوا امتحاناتهم الشهر الماضي، وبلغ عددهم 99030 طالبا وطالبة، وسط إجراءات احترازية في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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