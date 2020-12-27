ليبيا الان

تواصل فعاليات الملتقى الثالث للإبداع بطرابلس

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تواصلت اليوم الاحد بطرابلس فعاليات ومناشط الملتقى الثالث للابداع الذي تنظمه الهيئة العامة للثقافة تحت شعار “وتستمر الحياة”

وتضمنت فعاليات اليوم فن الموشحات والمسرح والاصبوحات والامسيات الشعرية والسرد القصصي والندوات وورش العمل بحضور لفيف من المبدعين الشباب من بينهم 

الكاتبة فريدة المصري

الشاعر محمد المزوغي

الكاتب يونس الفاندي

الشاعر عمر عبد الدائم

الشاعر رامز النويصري

الشاعر سالم العالم

الكاتب محمد المغبوب

وغيرهم اخرين من الكتاب والشعراء والفنانين الموسيقيين والممثلين   

كما شهدت خشبة مسرح الكشاف تقديم مسرحية “اقعدوا فيها ” لشباب المسرح الجانعي بمصراته وكذلك  شاركت فرقة نسيم الحياة من طبرق بمسرحية “الارهابي ” وفرقة الخمس المسرحية شاركت ايضا في هذه التظاهرة الفنية بمسرحية عزف اليمامة 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • Avatar يقول الاعلام المعادي الغربي والاعلام المستفز العربي وغياب الاعلام الهادف والحقيقي والمضاد للاعلام الغير صادق:

    يوقف الملتقى الثالث الثالث للإبداع ـ ويتم التحقيق فالأأوساخ والكتابات عالجدران ـ بقوة أمن مسلح ـ
    ـويتم ملاحظة شئون متابعة المناهح للتوجيه التربوي للتعليم بمرحله ـ عن محتوى الكتب وإعادة النظر في القيافة التعليمية ـ وحصر الكتب الممنوعة أمنياً داخل المجتمع المدني واستدعاء لكتابها وطابعيها . للأمن العام وإدارة الشؤون الشرعية في الادارة الليبية .

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