تواصل فعاليات الملتقى الثالث للإبداع بطرابلس

تواصلت اليوم الاحد بطرابلس فعاليات ومناشط الملتقى الثالث للابداع الذي تنظمه الهيئة العامة للثقافة تحت شعار “وتستمر الحياة”

وتضمنت فعاليات اليوم فن الموشحات والمسرح والاصبوحات والامسيات الشعرية والسرد القصصي والندوات وورش العمل بحضور لفيف من المبدعين الشباب من بينهم

الكاتبة فريدة المصري

الشاعر محمد المزوغي

الكاتب يونس الفاندي

الشاعر عمر عبد الدائم

الشاعر رامز النويصري

الشاعر سالم العالم

الكاتب محمد المغبوب

وغيرهم اخرين من الكتاب والشعراء والفنانين الموسيقيين والممثلين

كما شهدت خشبة مسرح الكشاف تقديم مسرحية “اقعدوا فيها ” لشباب المسرح الجانعي بمصراته وكذلك شاركت فرقة نسيم الحياة من طبرق بمسرحية “الارهابي ” وفرقة الخمس المسرحية شاركت ايضا في هذه التظاهرة الفنية بمسرحية عزف اليمامة