ايقاف السحب والتصرف في أموال اتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، قراراً بإيقاف السحب أو التصرف في الأموال المودعة بحسابات اتحاد الشرطة الرياضي في مصرف التجارة والتنمية؛ نتيجة وجود مخالفات إدارية ومالية أضرت بالمال العام.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، أنها خاطبت مراقبي الخدمات المالية بالبلديات بإحالة الاستقطاعات المالية الخاصة بمديريات الأمن إلى حسابات الأمانات الموجودة لديهم، لحين تسوية الوضع القانوني والمالي للاتحاد وصدور إفراج من الهيئة لصالح الحسابات، مضيفة أن قرار إيقاف السحب أوالتصرف بأموال الاتحاد لأن الضرر الذي سيلحق بالأموال لايزال قائما.

و أشارت الهيئة إلى أنه وعلى الرغم من صدور قرار من المحكمة بشأن القضية، لم تقم وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بإيقاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المكلف ويدعى توفيق سالم عن العمل واستمراره في محاولة الحصول على الاستقطاعات من مديريات الأمن، مما اضطرها إلى مخاطبة وزارة المالية بالخصوص لإيقاف العملية.

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