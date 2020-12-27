انطلاق فعاليات المنتدى الوطني للمرأة والشباب‎

انطلقت أمس السبت بمنتجع غنيمة السياحي، ببلدية الخمس فعاليات المنتدى الوطني للمرأة والشباب الذي تنظمه الهيئة العامة للثقافة بمناسبة احتفالات الشعب الليبي بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا بتقديم العديد من جلسات ورش العمل، والموائد المستديرة.

شارك في افتتاح فعاليات المنتدى حسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة، بحضور المهدي الأمين وزير العمل بحكومة الوفاق الوطني، والعميد عبد الباسط تيكا المستشار العسكري بوزارة الخارجية وآمر عمليات الدعم بقوة مكافحة الإرهاب، وعميد بلدية الخمس.

وتم خلال ورش العمل بحث العديد من الموضوعات منها الانتخابات، ومشكلة الفقر والبطالة، والمواصلات والمرور والحوادث والطرق، ومشكلة النفايات وأهمية إدارتها، والمعرفة الاقتصادية، والتعليم، بالإضافة لملف المياه والفلاحة بأنواعها والاقتصاد الأزرق، وملف الأمن وتطوير الشرطة ومكافحة الإرهاب، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب، وأهمية تمكينهم في إدارة الدولة الليبية.

كذلك تم بحث ملف التنمية المستدامة، والتعاون الدولي، وملف الطاقة، ومشاريع النفط والغاز، ومشكلة الكهرباء، ومستقبل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتجارة العبور وسبل دعمها لتكون من ركائز الأقتصاد الوطني.

وأكد حسن أونيس في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المنتدى على أهمية مثل هذه الفعاليات، لأجل دعم التنمية المستدامة، وتحقيق السلام والاستقرار، والأمن وضرورة دعم القيادات الليبية الشابة لتولي المناصب القيادية، وقال أن الشباب قادر على تبني الأفكار الخلاقة وتنفيذها.

وأثنى أونيس على فكرة تنظيم منتدى يجمع كل الليبين دون استثناء لأحد، لأجل التفكير في المستقبل. وأضاف قائلًا: أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها المرأة والشباب.

كما أعلن رئيس الهيئة عن عقد شراكات ومسارات مشتركة بين الهيئة العامة للثقافة، والشباب والنساء في كل ربوع ليبيا، ودعا للتوجه إلى مكاتب وفروع الهيئة العامة للثقافة في كل بلديات ليبيا، لتكون فرصة لهم، للمشاركة في الوظائف القيادية في قطاع الثقافة.