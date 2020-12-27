القبلاوي: لا علاقة بين زيارتي الوفدين التركي والمصري إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تحدث الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، مُجددًا عن كواليس زيارة الوفد المصري، إلى طرابلس، اليوم الأحد، والذي يضم مساعد وزير الخارجية ورئيس المخابرات.

القبلاوي قال، إن الوفد المصري زار مقر السفارة في طرابلس، وقال إنه سيتم افتتاحها في أقرب وقت.

وتابع، أن الوفد المصري تعاطى بإيجابية كبيرة خلال النقاش معه في عدة ملفات، مُستدركًا “أكدنا له أن مصالح مصر ستكون مع الدولة الليبية وليس مع أشخاص بعينهم”.

وبيّن القبلاوي، أن الوفد المصري أكد أن القاهرة تعمل على استقرار الدولة الليبية ولن تسمح بنشوب حرب فيها، موضحًا “سنضمن علاقات بناءة مع القاهرة إذا استمرت الزيارات المتبادلة مع الجارة مصر”.

وحول الحديث عن الارتباط بين زيارتي الوفدين التركي والمصري إلى العاصمة طرابلس، شدد أنه لا توجد أي علاقة بين الزيارتين، مُختتمًا “نعمل على إعادة بناء الثقة مع القاهرة بعد فترة دعم خليفة حفتر”.

وكان القبلاوي، نفى في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تكون هناك أي شروط من الوفد المصري، الذي يزور طرابلس اليوم الأحد، تم فرضها على حكومة الوفاق.

وقال القبلاوي “ننفي نفيًا قاطعا ما يروج من قبل وسائل الإعلام بأن هناك شروطًا من الوفد المصري ووثيقة طالب الطرف الليبي بالقبول بها”.

وذكر أن الزيارة كان الغرض منها التطرق للعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها والتعاون بين البلدين في مجالات عدة، مُبينًا أن الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة من داخل العاصمة طرابلس في أقرب الآجال.

وواصل القبلاوي، أنه تم الاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى برمجة سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين من وزارتي الخارجية والوزارات الأخرى لتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها هذه الزيارة.

واختتم أن الوفد المصري، بدأ اجتماعاته خلال زيارته إلى طرابلس بلقاء وزير خارجية الوفاق، محمد الطاهر سيالة، بحضور مدراء الإدارتين العربية والتعاون الدولي، وأنه تم استعراض كافة مجالات التعاون بين البلدين والاتفاق على تطويرها لآفاق أرحب، وتذليل كافة العقبات لضمان الظروف المناسبة لتواصل الشعبين الشقيقين.