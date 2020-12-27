“تيار الوسط” يدعو لجلسة لاختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب 4 يناير

دعت كتلة تجمع تيار الوسط ، لعقد جلسة مجلس النواب بمدينة غدامس يوم ٤ يناير لاختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب، معلنة عن قبول مقترح تكليف رئاسة مؤقتة للمجلس لمدة شهر واحد فقط.

ونددت الكتلة، في بيان لها، بتحركات عقيلة صالح لإفشال التئام المجلس، من خلال الإجراء الذي تم مؤخرا لإسقاط عضوية بعض النواب واحالتهم للتحقيق، معتبرة أنه محاولة للتشويش على

جلسة غدامس ومناورة تهدف لإفشال جهود توحيد المجلس .

وأعلنت الكتلة عن دعمها للإصلاحات المقترحة على اللائحة الداخلية للمجلس، مع ضرورة اقتصارها على النقاط الأساسية للمرحلة، ومنها اعتماد الدورة النيابية للرئاسة الجديدة .

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