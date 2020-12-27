“الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب القضاء باستحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، الأحد، أنها وجهت كتاباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، الكتاب تضمن عرض مقترح “استحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام الليبي”.

وأكدت اللجنة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فسبوك” أن هذ خطوة مهمة لتطوير الجهاز القضائي، بالإضافة إلى تعزيز مسيرة سيادة القانون والعدالة، والإعلاء من قيمته، بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.

وشددت اللجنة على أن استحداث الإدارة المختصة بشؤون حقوق الإنسان ضمن هيكلية مكتب النائب العام، يهدف إلى تحقيق متابعة قضائية أكبر لملف حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بشؤون حقوق الإنسان.

وذكرت اللجنة، أن الكتاب تضمن أيضا تقديم توصيه بأهمية استحداث نيابة مختصة بحماية حقوق الإنسان، ضمن هياكل السلطة القضائية في البلاد، موضحة أن ذلك للنظر في القضايا والجرائم المتعلقة والمتصلة بشؤون حقوق الإنسان، والاستناد في تجريمها لما تضمنته موسوعة قانون الإجراءات الجنائية وقوانين العقوبات الليبي.

ونوهت إلى أن موضوع الكتاب تضمن مقترح “استحداث أدارة أو قسم يختص بقضايا الطفل والطفولة في الجهاز القضائي المتمثل في مكتب النائب العام”، مؤكدة أنه يمثل خطوة جد مهمة لتحقيق متابعة قضائية أكبر لملف حقوق الطفل.

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