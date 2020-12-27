مساهمة جامعة سرت لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والكراهية

شهد مدرج “مصباح العروي” في جامعة سرت -الأحد- إقامة ندوة علمية بعنوان “توجيه الخطاب الإعلامي الليبي لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والكراهية”.

تقام هذه الندوة العلمية تحت رعاية الهيئة العامة للإعلام والثقافة وبالتعاون مع جامعة سرت، فيما قدمت خلالها العديد من الورقات العلمية التي ألقاها عدد من المختصين بالجانب الإعلامي عن طريق برنامج الفيديو وعدد من الأساتذة والمتخصيين في مجال الإعلام وقسم الاجتماع وقسم العلوم السياسية بالجامعة.

كما أقيمت على هامش الندوة أمسية أدبية غنائية أحياها فنانون من مدينة سرت بحضور مدير المكتب ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمكتب و مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحافة وعدد من أعضاء هئية التدريس بالجامعة وعدد من الإعلاميين والشعراء بالمدينة .

يشار إلى أن جامعة سرت تأسست أولاً فرعاً من جامعة بنغازي -“جامعة قار يونس” سابقاً، عام 1989 ثم أصبحت في عام 1992 جامعة مستقلة تحت اسم ” جامعة التحدي”

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