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الصلابي : تهنئة المسيحيين بعبارات عادية يعتبر من البر ويجوز شرعًا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نقل الداعية الإخواني علي الصلابي ( زعيم إخوان ليبيا ) عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره الدوحة فتوى عن دائرة الإفتاء بالإتحاد تجيز تهنئة المسيحيين بعيد ميلاد المسيح .

وجاء ما نقله الصلابي متزامنًا مع الجدل المستعر والصدمة التي انتابت الشارع الليبي من احتفال رأس السنة الذي أقامه وزير الدفاع التركي في معيتيقة ليس للحدث في حد ذاته ولكن لما صاحبه من وقائع  وضخامة عدد الجنود علاوة على مكان وقوعه حيث قوة الردع التي تعرف بأنها الشرطة الدينية للعاصمة .

وقال الصلابي : ” يجوز تهنئة المسيحيين بعبارة مبارك عليكم عيد ميلاد المسيح عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم  أو بقول نسأل الله أن يوفقكم لما يرضيه ناوياً الهداية لهم ”

وأضاف الصلابي أن مثل هذه المجاملات العادية تعد من البر ولا تدخل في كفر ولا شرك.

أما فيما يخص باحتفال المسلمين (بأعياد الميلاد) وليس ( رأس السنة ) كما قام الأتراك في معيتيقة ، قال الصلابي : ” لنا أهل الإسلام عيد محدد من شعائر الله، فلا يشرع غيره، وخاصة أن احتفالهم بالعيد هو من شعائر دينهم، ولا يجوز لمسلم أن يُشارك في شعائر دين غير الإسلام ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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