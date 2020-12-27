عقوب يوجه بزيارات ميدانية للمدارس للتأكد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب توجيهاته العاجلة لكافة مديري الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات بإجراء وتنفيذ زيارات ميدانية تفقدية لجميع المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مع قرب عودة الطلبة إلى الدراسة اعتباراً من يوم الغد .

بحسب إيجاز صحفي للوزارة، شدد وزير الصحة في توجيهاته على ضرورة التأكيد علي حالة جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الموصي بها من قبل اللجنة العليا والاستشارية مع تطبيق الفريق الزائر لاستمارة فحص تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، والتي يتم إدخال بياناتها ببرنامج رصد والتقصي ليتم من خلالها تحليل نتائج الزيارات ومدى ملاءمة المدارس لاستقبال الطلبة، من خلال تعبئة الاستمارات بالمقارنة مع الكثافة الطلابية في كل مدرسة.