“بلدي سبها” يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي

قام “إبراهيم حامد الشاوش” عميد المجلس البلدي سبها المكلف وبرفقته مدير مكتب التخطيط والمشروعات بالبلدية بزيارة لمشروع إنشاء خط الصرف الصحي الرابط مابين محطة الرفع و محطة المعالجة، في خطوة جادة من البلدية لإنهاء أزمة الصرف الصحي التي تعد من أبرز ملامح تهالك البنية التحتية لكبرى مدن الجنوب ومركزها.

وذكرت المنصة الإعلامية لبلدية سبها أن المشروع ممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعروف اختصاراً بـــــــــUNDP .. واطلع العميد ومرافقه من خلال الزيارة على سير العمل ومناقشة العراقيل والصعوبات وكيفية حلها لإتمام المشروع الذي سيساهم في حلحلة مشاكل الصرف الصحي في نطاق مدينة سبها وعلى مستوى البلدية عموماً.

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