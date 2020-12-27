المحجوب: تركيا تحتل المنطقة الغربية وتدعم الإخوان بشكل مباشر

قال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش خالد المحجوب، إن تركيا تسعى لإشعال الحرب في ليبيا، واصفا زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار لطرابلس بأنها تهدف إلى عرقلة جهود الحل السياسي ودعم تنظيم الإخوان .

وأوضح المحجوب، في تصريحات صحفية، أن أنقرة تحتل المنطقة الغربية بشكل مباشر، مضيفا أنه أمر لا يمكن السكوت عنه .

وأضاف المحجوب أنه في حال نشوب الحرب فأنها ستكون إقليمية، مبينا أن الأمر تجاوز الحدود الليبية لأن هناك عامل مشترك لدخول دول آخرى في الحرب وهو البحر المتوسط، خاصة وأن هذه الدول ترفض ما تقوم به تركيا .

وكان وزير الدفاع التركى، خلوصى أكار، قد أطلق ، سلسلة من التهديدات ضد الجيش، وذلك خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس

وحذر وزير الدفاع التركى الجيش بأن قواته باتت هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد محاولة الاعتداء على القوات التركية .

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