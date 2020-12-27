عبدالحكيم بلحاج: إنني أدعم جهود القاهرة في انفتاحها على كافة أطراف الأزمة الليبية ومع توحيد المؤسسة العسكرية 

قال أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقا ” عبدالحكيم بلحاج ” في بيان رصدته الساعة 24 بأن تمر ليبيا خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها بتطورات كبيرة، بعضها مرتبط برغبة أطراف إقليمية في استئناف الحرب والعدوان على طرابلس، وأخرى تصب في مصلحة استقرار ليبيا ووحدة أراضيها حسب قوله .

وحاول بلحاج التودد لجمهورية مصر العربية عقب زيارة وفد رفيع المستوى للعاصمة الليبية طرابلس قائلا بأن استقرار البلاد ووحدتها هما مصلحة مشتركة مع دول جوارها، ومسؤولية تاريخية يتحملها أبناء ليبيا بكافة توجهاتهم على حد وصفه .

وأدعى بلحاج في بيانه الذي حمل صفة ( رئيس حزب الوطن ) بأنه حريص على استقرار ليبيا والمحافظة على سلمية العملية السياسية بما ينتج سلطة مركزية قوية تستعيد سيادة دولتنا واستقرارها، فإننا نبارك الجهود التي أسهمت في إنجاح زيارة الوفد المصري الرسمي للعاصمة الليبية طرابلس.

واشار بلحاج بأنه يدعم رغبة القاهرة في انفتاحها على كافة أطراف الأزمة الليبية، بما يسهم في تثبيت وحدة البلاد، وهو الأمر الذي يتفق ورؤية دول الجوار الليبي وأطراف دولية وإقليمية.

وختم بيانه قائلا : تأييدنا لكل الجهود التي تسعى لتجنيب طرابلس الحرب مجدداً، وإنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسة العسكرية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة مناطق ليبيا.