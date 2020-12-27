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جامعة سرت.. رسالة ماجستير حول حرية المعتقد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتظمت في مدرج العدالة بجامعة سرت جلسة علمية لمناقشة رسالة بعنوان “حرية الاعتقاد في تشريعات حقوق الإنسان الدينية والوضعية”، والرسالة مقدمة لنيل درجة الإجازة العالية الماجستير في القانون العام من الطالبة “غزالة عبد الهادي السوداني”.

تكونت لجنة المناقشة من الدكتور “عبد الجليل أحمد عبد الجليل” مشرفاً ورئيساً والدكتور “عمر عبد الله امبارك” ممتحناً داخلياً وعضواً والدكتور “نصر الدين مصطفى الكاسح” ممتحناً خارجياً وعضوا.. وقدم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم المنهجية واللغوية المتعلقة بالرسالة، بعد تقديم عرض مختصر من قبل الطالبة للرسالة لتقرر اللجنة إجازة الرسالة بعد التعديلات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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