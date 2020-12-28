ليبيا الان

بلدية “بوسليم”.. متابعة حالات كورونا في الدوائر الحكومية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل غرفة العمليات الصحية والاستجابة السريعة عبر فريق العمل على مستوى بلدية أبوسليم في طرابلس أعمالها في إطار المجهودات المبذولة وفق حالة الطوارئ الصحية لمجابهة فيروس كورونا حيث تم أخذ العينات لحالات الاشتباه على مدار الأسبوع الماضي.

وقام الفريق بالكشف على بعض المؤسسات الحكومية مثل مركز التدريب التابع لوزارة الداخلية وموظفي جوازات أبوسليم، بالتعاون مع رجال الحرس البلدي أبوسليم و وعناصر الأمن المركزي فرع بوسليم.

وأهابت البلدية بضرورة رفع درجات الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات وفقاً لما تنشره التقارير العالمية عن رصد سلالة جديدة من الفيروس سريعة الانتشار، وسط تخوف من وصولها إلى ليبيا بعد الإعلان عن دخولها لإحدى الدول العربية المشارقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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