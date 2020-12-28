مصادر: زيارة الوفد المصري لطرابلس مقدمة لخطوات أخرى

أفادت مصادر صحفية مصرية، بأن زيارة الوفد المصري لطرابلس جرى التخطيط منذ عدة أسابيع، ولا علاقة لها بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لطرابلس .

وأوضحت المصادر، أنه كان من المفترض أن يضم الوفد المصري عددا كبيرا من المسؤولين المصريين للتعبير عن أهمية الخطوة، معتبرة أن الزيارة في هذه المرحلة، هي مقدمة لخطوات أخرى ستتخذ غرب ليبيا .

وأبلغ الوفد المصري حكومة الوفاق غير المعتمدة بضرورة وقف استيراد السلاح التركي، وسرعة تفكيك الميليشيات، والرفض التام لأي قواعد عسكرية تركية في الأراضي الليبية .

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