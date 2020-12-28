«عكاشة»: زيارة وفد مصر إلى طرابلس أكدت أن المليشيات في ليبيا مدمرة للمعادلة الأمنية

اعتبر مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية د.خالد عكاشة، أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس، أكدت مجددًا أن “التواجد الميليشياوي في ليبيا مدمرة للمعادلة الأمنية”.

وقال «عكاشة»، خلال مداخلة تلفزيونية، على قناة العربية الحدث، رصدتها «الساعة 24»، إنه ” لا يجب الوقوف عند الشخصيات التي التقاها الوفد المصري في طرابلس، فهي شخصيات ليبية تتواصل مع المجتمع الدولي بكامله وليس مع مصر وحدها، فهي شخصيات تحتل مناصب وظيفية، منخرطة في التعاطي مع المجتمع الدولي والبعثة الأممية التي تدير ملف المصالحة والمسارات السياسية والعملية الانتقالية”.

وأضاف؛ أن تلك الشخصيات “يلتقوا مع كافة الأطراف في المغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا”، معقبًا أن “مصر كما طالب الليبيين جميعًا منفتحة على كل الكيانات السياسية الليبية، وهو أمر مستهدف رئيسي للوفد المصري أن يكون في العاصمة طرابلس ويتقابل مع القادة الليبيين والمكونات الليبية، كما جاء بالتقرير يقوم بمعاينة مقر السفارة المصرية استعدادًا لمباشرة عملها من طرابلس”.

وتابع؛ أن “الوفد المصري قام بتسليم العديد من النقاط المهمة التي تهم الجانب المصري، وعلى رأسها موضوع المليشيات وهو أحد المحددات الرئيسية التي وضعتها مصر على المائدة من اللحظة الأولى، قبل أن يتحدث بها الليبيين أنفسهم”. وقالت مصر إن تواجد المليشيات هو مدمر للمعادلة الأمنية في ليبيا، ولأي أفق سياسي متسقبلي”.

وختم قائلًا: وقالت مصر إن تواجد المليشيات هو مدمر للمعادلة الأمنية في ليبيا، ولأي أفق سياسي مستقبلي”، مستطردًا ” أعتقد أن هذه الرسالة تم التأكيد عليها اليوم من الجانب المصري إلى كل الأطراف الليبية بالوضوح والصراحة الواجبة، فضلا عن رفض كل أشكال التواجد الأجنبي، ونحن هنا نتحدث على خلفية عبث تركي وتصريحات متناقضة ورفع لسقف التهديدات غير المقبولة من الجانب المصري على الإطلاق”.