الزبيدي: زيارة الوفد المصري محاولة لإجهاض مخطط أردوغان

قال محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس، قد قال إن زيارة الوفد المصري لطرابلس تأتي بعد استضافة القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية (5 + 5) واللجنة الدستورية، والنجاح في تحقيق اختراقات كبيرة بخصوص فتح الطرق بين الشرق والغرب، وتبادل الأسرى بين الجيش و الوفاق، والاتفاق على خروج القوات الأجنبية من البلاد، معتبرا أنه محاولة لإجهاض مخطط أنقرة .

ولفت الزبيدي في تصريح صحفي ، إلى أن زيارة خلوصي أكار لطرابلس، هدفها عدم خروج المرتزقة وخرق حدود التماس بين الشرق والغرب لإفشال نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية، والسعي إلى إشعال توترات أمنية لعودة الأمور إلى نقطة الصفر . وزادت القاهرة من توسيع أطر انفتاحها على قوى من جميع مناطق ليبيا، واستضافت لقاءات ضمت شخصيات من مناطق عدة وانتماءات متباينة، في محاولة لتحاشي ربطها فقط بمحور الشرق، الذي يضم عقيلة صالح وحفتر .

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