صحفية مصرية: مصر تخشى استغلال تركيا لاشتباكات أمريكية إيرانية لتغيير معطيات الأرض في ليبيا

قالت الصحفية المصرية هند الضاوي، إن زيارة الوفد المصري لطرابلس، ولقاء عدد من القيادات بحكومة الوفاق، تأتي فى سياق التحركات المصرية الأخيرة، فقد التقي رئيس المخابرات المصرية المشير خليفة حفتر، كما استقبلت مصر 75 عضوا من الجنوب، لذا مصر تتحرك في الأٌقاليم الثلاثة، في ظل تحركات الأمم المتحدة على جميع المسارات.

وأضافت الضاوي في تصريحات إعلامية، أن التحركات المصرية لحلحة الأزمة الليبية، خاصة في ظل التصارع في الغرب الليبي على المناصب السيادية، لذا تسعى القاهرة لعدم استغلال التيارات المحسوبة على الغرب وتعطيل الانتخابات، وتسعى مصر لضمان عقد الانتخابات ولا يكون هناك تواجد تركي أكبر.

وتابعت، الوفد المصري أمني عسكري من الدرجة الأولى ودبلوماسي، وهذا الأمر ليس له علاقة بزيارة الوفد التركي الأخيرة لطرابلس، فزيارة مسؤولي الدفاع لطرابلس أكثر من مرة، وهو معتاد ولكن تزامن الزيارة له معطيات على الأرض فالتحرك في ليبيا متسارع وكل طرف له ارتباط وانخراط داخل الأزمة الليبية يسعى لتعزيز تواجده.

واستطردت، الحديث عن ليبيا في إدارة جو بايدن الجديدة، خافت، ويعلو صوت الصراع مع ايران وإسرائيل، فمصر تخشي أن يكون هناك اشتباكات بين إيران وأمريكا يستغلها الأتراك لتغير المعطيات على الأراضى الليبية.