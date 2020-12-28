“أبوسليم”.. تنظيف منطقة مشروع الهضبة ونقل النفايات

تواصل بلدية أبوسليم بمدينة طرابلس إشرافها المباشر على الأعمال المختلفة وفي مقدمتها تنظيف محلات مشروع الهضبة الزراعي ونقل المخلفات ووصلت الأعمال إلى منطقة ما يُعرف محلياً بـ “أربع شوارع الرابش”.

وأفاد المجلس البلدي أبوسليم على منصته الإعلامية إن هذه الأعمال يتم تنفيذها حتى في أيام العُطل والإجازات وستستمر بدون توقف لتشمل هذه الخدمة كل محلات منطقة المشروع الزراعي الهضبة وتضطلع بهذه المهمة تنفيذياً شركة الخدمات العامة مكتب الحركة والنقل بالتنسيق والمتابعة مع بلدية أبوسليم.

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