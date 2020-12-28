العزيزية: ضبط مروجي حبوب هلوسة بحوزتهم أكثر من 9000 شريط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن قيام مكتب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بضبط عصابة تمتهن تجارة أقراص الهلوسة نوع “لاريكا” وبكميات كبيرة.

وجاء تحرك عناصر المكتب بعد ورود “معلومات مصدرية” إلى أعضاء التحري عن قيام شخص ليبي الجنسية من مدينة العزيزية بالاتجار بأقراص الهلوسة نوع “لاريكا” ومن خلال المتابعة والتحري تم اختراق التشكيل العصابي والاتفاق مع أحد أفراده على شراء كمية من أقراص الهلوسة نوع “لاريكا” تقدر بعدد “8000” شريط مقابل مبلغ مالي “300” ألف د.ل ليتم ضبطه متلبساً.

اعترف المشتبه به بأن شقيقه هو من يقوم بتوفير الأقراص وتم إعداد كمين محكم وتم ضبطه أيضاً وبالاستدلال معه اعترف بوجود كمية أخرى من أقراص الهلوسة من ذات النوع تقدر بحوالي “1200” شر يط بداخل منزل في “جنزور”- وحسب منشور الداخلية فقد اتخذت الإجراءات القانونية وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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