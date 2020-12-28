«الروياتي»: الحفل المقام للجنود الأتراك في طرابلس أكثر احتراماً ورقياً من احتفالاتنا الليبية

دافع أحمد الروياتي، المعروف في قنوات “الإخوان” بـ”المحلل السياسي” عن حفلة المطربة التركية، التي شهدتها طرابلس بالتزامن مع زيارة خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، وقادة الجيش التركي، أمس الأول، وقال: “توا هذا هو الاحتفال اللي نفختولنا راسنا بفجاجته وخلاعته يا اخوتنا فى الوطن، هو أكثر تنظيماً واحتراماً و رُقياً من احتفالاتنا الليبية” وفق قوله.

أضاف “الروياتي” على حسابه بـ”فيسبوك” أمس: “لا واضح انها مطولة، بالله تفرجوا تفرجوا، وان شاء الله اتكون احتفالاتكم براس السنة والا كرعها بهذا الاحترام، وزيدوا اجروا .. فعلاً إنها الأوجاع” على حد وصفه.

وسبق أن عبرت الفنانة التركية إليف دوجان، التي أحيت حفلا غنائيا نظمته حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، للوفد العسكري التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار خلال فترة تواجدهم في العاصمة طرابلس، عن سعادتها بهذا الحفل.

وقالت دوجان، في تغريدة لها باللغة التركية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقت سابق، رصدتها وترجمتها «الساعة 24»: “مع جنودنا الذين يخدمون في ليبيا. قابلناهم في حفل رأس السنة. عقولنا، وصلواتنا معكم، نحن دائما في صفكم، سعداء لأننا أتراك”.

ونشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي صورا من الحفل الذي ظهر فيه وزير الدفاع التركي في حالة من السرور والفرح على أنغام الحفل بين القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، وصلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق، وفتحي باشاغا وزير داخليتها.