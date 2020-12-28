الوطني للأمراض سبها يسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، الأحد، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 19 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم فحص 41 عينة، وتبين إيجابية 15 حالة منهم 12حالة جديده و 3 حالات مخالطة، و 26 عينة سلبية.

وأشار المركز إلى أن سبها سجلت حالتي إصابة جديدتين و سمنو 6حالات و أوباري حالة إصابة واحدة و تراغن 4 إصابات و الشاطئ حالة إصابة واحدة و تمنهنت حالة إصابة واحدة.

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