«بويصير»: منطقة الجزاء مفتوحة أمام «خارجية الوفاق» لتسجيل الأهداف في مصر وموسكو

متأثراً بمباريات كرة القدم الإنجليزية التي أعرب في وقت سابق عن حبها، استعان محمد بويصير، الليبي الأمريكي، المقيم في تكساس، والمعروف في قنوات “الإخوان” بـ”المحلل والكاتب السياسي” بمفردات كرة القدم لتوصيف الحالة السياسية في طرابلس خلال الفترة الأخيرة.

قال “بويصير” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “منطقة الجزاء مفتوحه أمام الخارجية، لتسجيل الأهداف فى القاهرة وفى موسكو ايضاً” وفق قوله.

تلميحات “بويصير” تؤشر على زيارة الوفد الدبلوماسي المصري إلى طرابلس، بسبب وضع السفارة هناك، وزيارة محمد طاهر سيالة، وزير خارجية الوفاق، المرتقبة إلى موسكو نهاية الشهر الجاري.