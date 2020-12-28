«الشاطر»: زيارة وفد مصري إلى طرابلس ربما جاءت لـ«جس النبض»

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن زيارة وفد مصري إلى طرابلس، ربما جاءت لـ«جس النبض» والتعرف على ردود الفعل، بحسب وصفه.

وقال الشاطر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المشاكل بين الجارتين لا تختزل في فتح سفارة وتسيير خط جوي”.

وأضاف “هناك مشاكل مخضبة بالدم والتهجير وتحتاج لتسويات مقبولة، مصر جارة مهمة والزيارة قطرة ماء ألقيت لإطفاء عواصف حمراء تسببت في آلام”.

وتابع في تغريدة أخرى “ليس من الحكمة أن نفرح بالتواصل بعد انقطاع وقطيعة لسنوات، لدينا عهد لدماء الشهداء يتحتم الإبرار به وقسم لحماية سيادة الدولة وأمن المواطنين من أي اعتداء عليهم يجب ألا ننكثه. بمثل ما نؤيد تحسين العلاقات مع جيراننا علينا ألا نفرط في دماء مواطنينا”.

يذكر أن الوفد المصري الذي زار طرابلس، أمس الأحد، يضم اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وعضوية السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين.