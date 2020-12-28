«المصراتي»: مصر لن تضحي بوحدة واستقرار وسلامة ليبيا مقابل علاقات جيدة مع تركيا

قال رئيس تحرير موقع أخبار الحدث الليبي محمود المصراتي، إن مصر لن تضحي بوحدة واستقرار ليبيا من أجل علاقات طيبة مع تركيا، ولن تستخدم ليبيا كورقة لتحسين اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع تركيا أو أي جهة أخرى، ولن تفرط في المطالب التي دعونا إليها منذ البداية، وعلى رأسها خروج المحتل التركي دون قيد أو شرط، وحل المليشيات المسلحة، والحفاظ على ثمار لقاءات لجنة 5+5 في جنيف.

أضاف “المصراتي” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “الحدث” مساء أمس الأحد، قائلاً: “المسألة التي لا يريد المجتمع الدولي أن يفهمها، ويصرح بها الأتراك دائماً، أن الأتراك ضاربين بعرض الحائط كل ما ينتجه المجتمع الدولي من قرارات باتجاه ليبيا، والدليل أن اتفاق 5+5 نص على خروج القوات الأجنبية من الطرفين من ليبيا، في غضون 90 يوم من التوقيع، لكن بعدها بأيام اجتمع البرلمان التركي، ومدد بقاء قوات بلاده في ليبيا”.

وتابع قال رئيس تحرير موقع أخبار الحدث الليبي، قائلاً: “من ذهب إلى الأتراك ومن أتى بهم مكره، وحتى هؤلاء الذين يتراقصون في معيتيقة، والإخوان المسلمين هم من استنجدوا بالأتراك وأردوغان، وكانوا سبباً رئيسياً لوجود المحتل التركي في المنطقة الغربية بليبيا”.