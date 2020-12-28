أحوال الطقس اليوم: استمرار انخفاض درجات الحرارة غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة في مناطق غرب البلاد اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز إن الطقس سيكون دافئا نسبيا على المناطق الشرقية.

رأس أجدير – مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس مشمس وصافي في غالبية الأوقات، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس مغيم قليلا إلى مشمس، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس مشمس بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الكفرة – السرير – تازربو

ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية.

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