“ملتقى برقة” يؤكد ضرورة الحلّ السلمي.. ويرفض سياسات “المركزي”

أكد البيان الختامي لـ”ملتقى برقة” الجامع على دعم الجيش الوطني ومسارات التفاوض ضمن لجنتيْ “5+5″، وأي حوارات مطروحة لحلّ الأزمة، بعيدًا عن “أصوات البنادق”.

وجدّد المجتمعون في ملتقى برقة الجامع، تمسكهم بما توصلت إليه حوارات تونس من تحديد يوم 24 ديسمبر المقبل موعدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي حال تعثر ذلك؛ رأي المجتمعون أن يتم تكليف رئيسًا للحكومة لعبور المرحلة الانتقالية، مشيرين إلى أن برقة لم تخوّل أي شخص أو جهة في الحوار السياسي.

وشدّدوا على ضرورة التوزيع العادل للثروات الطبيعية بين الأقاليم الثلاث؛ استنادًا على الجغرافيا والسكان، مع عودة المؤسسات إلى مقارها الأساسية في برقة، وإلغاء كافة أشكال المركزية.

وأدان البيان، المصرف المركزي، واصفًا سياساته بـ”الفاشلة”، بما فيها إقرار سعر الصرف الأخير، مطالبًا بتغيير مجلس إدارة المصرف المركزي، وإعادة تشكيله.

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