حرارة منخفضة على غرب البلاد ودافئة نسبيا بالمناطق الشرقية

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة تبقى منخفضة على مناطق غرب البلاد، اليوم الاثنين، ودافئة نسبيا على المناطق الشرقية.

وبحسب النشرة الجوية للمركز فإن مناطق رأس أجدير ومصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة يكون فيها الطقس مشمسا وصافيا في أغلب الأوقات بينما تتكاثر أحيانا من مساء يوم الأربعاء على بعض مناطق الساحل.

والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وباردة نسبيا هذا اليوم، ودرجات الحرارة القصوى: منخفضة اليوم فتتراوح ما بين (10-16) م وتتدنى أخر الليل والصباح الباكر حيث تصل إلى قرابة الصفر المئوي على بعض المناطق الجبلية بينما تسجل اعتدال نسبي أثناء فترة الظهيرة ليوم الغد.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس قليل الغيوم إلى مشمس، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 21) م ، ولا تتجاوز (15) م على مرتفعات الجبل الأخضر.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماد يكون الطقس مشمسا بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-22) م ولا تتجاوز اليوم (14) م على غدامس والحمادة وتنخفض ليلا على بعض المناطق إلى أقل من (2) درجات مئوية.

أما في الكفرة والسرير وتازربو يشهد الطقس ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 22) م.