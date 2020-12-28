في خرقا واضحا لاتفاقية جينيف ..تركيا تدرب قوات الوفاق على الدفاع تحت الماء

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، عن قيامها بتدريب عناصر من البحرية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة حول الدفاع تحت الماء في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان إن دوراتها التدريبية المتعددة الأبعاد لأفراد قوات الوفاق مستمرة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والتشاور العسكري المبرمة بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أنها تجري حاليا دورة تدريبية لعناصر من البحرية الليبية، في مجال الدفاع تحت الماء تستمر 5 أسابيع.

ولفت الوزارة إلى أن أعمال التدريب مستمرة حيث هناك دورة تدريبية أخرى في مجال عمل خفر السواحل انطلقت في 20 ديسمبر الحالي ومدتها 6 أسابيع.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر قوات الوفاق على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة بموجب مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر العام الماضي مع حكومة الوفاق غير المعتمدة حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وتعتبر هذه التدريبات خرقا واضحا لاتفاقية جينيف العسكرية “5+5” التي أكدت على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ووقف دخول الأسلحة إليها لحين حل الأزمة الليبية سياسيا والجمع بين الفرقاء.

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