شركة الكهرباء: سرقة 1650 متر أسلاك بإدارة توزيع زليتن

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، عن سرقة 1650 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع زليتن.

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم سرقة أسلاك ضغط عالي من خط الداوو من محطة 30 سوق الثلاثاء مسافة 450 متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية نحو “7” محولات، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض من محول اليسير مسافة 600 متر .

وأشارت الشركة إلى أنه تم سرقة 600 متر أسلاك ضغط منخفض من محول الطويل يغذي نحو “5” منازل.

ويذكر أن هذه السرقات ليست الأولي التي تشهدها شركة الكهرباء مما جعل الشركة تناشد المسؤولين في طرابلس مرارا للتصدي لتلك السرقات التي تؤثر على عمل الشركة وقطع الكهرباء عن المناطق التي تحدث بها.

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