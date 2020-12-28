“المشري” يبحث مع “الجويلي” سبل دعم العملية السياسية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أمس الأحد، في لقاء جمعه مع آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي؛ آخر المستجدّات على الساحة الليبية.

وبحسب ما ورد عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة؛ فقد شهد اللقاء استعراض الوضعيْن العسكري والأمني، داخل البلاد.

وناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة بصحبة آمر المنطقة العسكرية الغربية، مخرجات محادثات اللجنة العسكرية “5+5″، كما بحثا سبل دعمها للتوصل إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية.

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