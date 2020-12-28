تقرير إيطالي: التدخل المباشر لتركيا عسكريًا في ليبيا ساهم في زعزعة الاستقرار

ليبيا – تناول تقرير تحليلي أعده القسم الإنجليزي بموقع “إنسايد أوفر” الإخباري الإيطالي تطورات الأوضاع في ليبيا وعلاقتها بعملية السلام المتواصلة في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن التطورات الأخيرة في ليبيا تمهد الطريق لدائرة متجددة من العنف، متهمًا القوات المسلحة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومن معه بتأجيج التوتر بشكل تدريجي وهو الأمر الذي يجدد مخاوف الأمم المتحدة والجانب الدولي بشأن فشل عملية السلام الهشة.

ويرى التقرير أن تركيا وصلت إلى مرحلة اللا عودة من ليبيا في وقت ليس من السهل فيه استبعاد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش من المشهد رغم كونه يعمل على تأجيج الأوضاع بانتقادته المستمرة للقوات المسلحة.

وأضاف التقرير أن استكمال عملية السلام هذه بمثابة تنظيم وتنفيذ ناجح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر من العام 2021 ، مبينًا أن وضع قرار وقف إطلاق النار هش هو الآخر في ظل التصريحات والتحشيدات الأخيرة من الطرفين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى دور تركيا العلني السلبي في ليبيا وتدخلها عسكريًا وسياسيًا بشكل مباشر وهو ما ساهم في زعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدًا أن هذا التدخل بان جليًا من خلال تقديم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج استقالته وتراجعه عنها لاحقًا بضغط من أنقرة الباحثة عن مصالحها بوجوده.

ترجمة المرصد – خاص

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