«مكافحة الأمراض»: 532 إصابة جديدة بـ«كورونا» و773 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 773 مصابًا، بينما توفي 4 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3757 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 800 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 330 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 41 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 90 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 205 عينات، ومختبر بلدية سوق الجمعة 89 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 188 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني سرت 25 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 188 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 11 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 31 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 35 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 190 عينة، والمختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 23 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 7 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 98 ألفًا و913 حالة، منها 27 ألفًا و710 عينات نشطة، و69 ألفًا و763 متعافى، بينما توفي 1440 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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